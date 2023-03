Maioria do STF vota pelo fim da prisão especial para quem tem ensino superior

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria de votos pelo fim do direito à prisão especial para quem tem ensino superior.

Os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Rosa Weber, Edson Fachin, Dias Toffoli e Roberto Barroso votaram pelo fim da prisão especial.

Em novembro de 2022 o processo foi paralisado após Toffoli ter pedido vista. O julgamento retornou na semana e deve encerrar nesta sexta-feira (31), se não houver um novo pedido de vista ou destaque.

Para Moraes, o relator do caso, a norma fere o princípio da isonomia, além de ser inconstitucional. "O princípio da igualdade se volta contra as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, mas não impede o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, como exigência própria do conceito de Justiça", disse o ministro.

Fachin afirmou que "o segundo motivo para a existência da prisão especial também não se justifica com base no princípio da igualdade, porque condições condignas no cumprimento da pena deve ser estendida a todos os presos, sem distinção, os quais merecem respeito aos direitos fundamentais", explicou.