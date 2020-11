Maia rebate declarações de Bolsonaro e diz que estado 'está às escuras'

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), usou seu perfil no Twitter para criticar as declarações do presidente Bolsonaro durante um evento de retomada do Turismo no Brasil. Bolsonaro afirmou que o Brasil precisa "deixar de ser um país de maricas", além de minimizar as mortes no país em decorrência da pandemia do coronavírus.

“Entre pólvora, maricas e o risco à hiperinflação, temos mais de 160 mil mortos no país, uma economia frágil e um estado às escuras. Em nome da Câmara dos Deputados, reafirmo o nosso compromisso com a vacina, a independência dos órgãos reguladores e com a responsabilidade fiscal”, escreveu Maia

“E a todos os parentes e amigos de vítimas da covid-19 a nossa solidariedade”, completou o presidente da Câmara.