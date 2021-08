Mãe suspeita de ajudar homem a esconder corpo de dubladora é presa

Segundo a polícia, em seguida, com a ajuda de um terceiro homem, eles se desfizeram do corpo jogando o mesmo em uma área de mata em Grumari. O corpo foi achado em avançado estado de decomposição.

Após o assassinato, o corpo da dubladora passou dois dias no local e Pedro e a mãe continuaram no imóvel vivendo normalmente.

Christiane e Pedro eram amigos e se conheceram em uma clínica psiquiátrica quatro anos antes. Recentemente o rapaz passou a morar com ela no apartamento.

Eliane Gonçalves, mãe do economista Pedro Paulo Gonçalves, se entregou à polícia do Rio de Janeiro na noite dessa quarta-feira (18). Ela é suspeita de ajudar o filho a esconder o corpo da dubladora Christiane Louise de Paula da Silva, assassinada no apartamento onde morava, em Ipanema.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.