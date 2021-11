Mãe se joga em poço de 8 metros para salvar filha que despencou enquanto brincava sozinha no quintal

Uma outra criança avisou a genitora, que a o ver a filha se afogando, pulou para tentar salvá-la. Quando o resgate chegou no local, a mãe estava no poço segurando a filha e chorando. Os militares utilizaram vários equipamentos para resgatar as vítimas.

A mãe de uma criança de 2 anos acabou se jogando dentro de um poço na tarde desta sexta-feira (19), para salvar a vida da filha que havia caído no buraco de 8 metros de profundidade. O caso aconteceu em Cuiabá, no Mato Grosso.

