Mãe receberá R$ 20 mil por erro médico em pré-natal

O laudo pericial apontou que o médico obstetra não observou e correlacionou os dados clínicos com os ultrassonográficos, nem houve diagnóstico que ensejasse uma investigação complementar do quadro.

Segundo os autos, a vítima fez o acompanhamento pré-natal na própria clínica do plano de saúde. Foram realizadas nove consultas ao todo, sendo constatada boa saúde do feto. Entretanto, no momento do nascimento, a vítima foi comunicada de que seu filho apresentava crescimento anormal.

A 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou um plano de saúde a indenizar uma paciente por erro médico no acompanhamento pré-natal. O valor a ser recebido foi fixado em R$ 20 mil.

