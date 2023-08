Mãe que matou filho recém-nascido é condenada a mais de 21 anos de prisão

Your browser does not support the video tag.





“Mãe ficará sempre junto de seu filho e ele, velho embora, será pequenino feito um grão de milho”. A frase é do poema “Para sempre”, de Carlos Drummond de Andrade, que foi citado no plenário do Tribunal do Júri de Rio do Oeste pela Promotora de Justiça Lanna Gabriela Bruning Simoni, no julgamento que condenou uma mãe por ter matado o filho recém-nascido. Após dar à luz o bebê, ela enrolou o recém-nascido num pano, colocou-o num saco plástico e lançou-o em um matagal. Leia mais em Amazonas Direito.