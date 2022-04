Mãe morre com tiro na cabeça ao impedir que filho fosse assassinado

Uma mulher de 35 anos morreu após receber um tiro na cabeça ao impedir que o filho de 17 anos fosse assassinado em uma ocupação, no bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Segundo informações da polícia, a mulher e o filho estavam na ocupação, que fica dentro de um prédio em construção, quando criminosos armados foram até o local com o objetivo de matar o adolescente. A suspeita é que o rapaz estaria envolvido com o tráfico de drogas na região.

Ao se deparar com os criminosos, a mulher tentou impedir que os homens entrassem no local para matar seu filho. Neste momento, um deles efetuou um disparo na cabeça da mulher. Os suspeitos fugiram em um carro, já a mulher morreu no local antes que pudesse receber o socorro do Samu.

De acordo com o G1, um adolescente de 17 anos suspeito de ter atirado na mulher foi apreendido e junto com ele a polícia encontrou uma arma calibre 38, com numeração raspada e munições. Foram presos Paulo César, de 36 anos, que teria atirado para o alto, e Glaudson Batista, de 34 anos, dono do carro utilizado na fuga.