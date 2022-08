Mãe mata filhos de 3 e 10 anos asfixiado e enfocardo: 'não aguentava cuidar'

O caso foi revelado após a mulher ligar para um advogado confessando que havia matado os filhos e deixado os corpos no apartamento. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Ana Hass, em entrevista concedida à RPC, a suspeita declarou que não suportava cuidar das crianças.

A mulher confessou o crime e afirmou ter matado os filhos há cerca de 15 dias após um surto. O menino de três anos foi asfixiado com um travesseiro e a menina foi enforcada com um cordão. A mãe ainda deu um calmante para a filha antes da morte.

Duas crianças, de 3 e 10 anos, foram encontradas mortas com sinais de asfixia e enforcamento em um apartamento em Guarapuava, no Paraná. A suspeita do crime é a mãe das crianças que está presa desde sábado (27).

