Mãe é suspeita de jogar filho desmaiado em rio; mergulhadores procuram corpo

Mergulhadores já iniciaram as buscas pelo corpo, e embarcações já foram avisadas sobre o caso do menino, que já pode ter sido levado ao mar.

Segundo o G1, a mãe foi na delegacia contar sobre o desaparecimento do filho, e disse que só foi depois de 48 horas procurar ajuda, porque teria visto essa orientação na internet, porém, a Polícia Civil começou a constatar contradições na história, e foi até a casa de Yasmin, onde foi encontrada a bolsa em que ela teria supostamente usado para levar o corpo no rio.

Yasmin Rodrigues, de 26 aos, foi presa na última quinta-feira (29), suspeita de ter jogado o próprio filho no rio. A prisão ocorreu dois dias depois do desaparecimento da criança, em Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros faz buscas pela região neste fim de semana.

