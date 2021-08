Mãe é presa suspeita de espancar filha de 11 anos até a morte

A mãe dela fugiu, no entanto, foi encontrada pela polícia no dia seguinte à morte da menina. Ela é a principal suspeita do crime e teria confessado o crime informalmente às autoridades. Os vizinhos relataram que diversas denúncias foram feitas ao Conselho Tutelar da cidade, para relatar as agressões físicas sofridas pela criança.

De acordo com o G1, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e tentaram reanimar a menina, mas ela não resistiu e morreu no local.

