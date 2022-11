Mãe é presa por torturar filha de 8 anos após 'bagunçar' a casa

Após tortura, a menina foi enviada para a escola com ferimentos nos braços, rosto, coxa esquerda, glúteo do lado esquerdo e costas.

O pai da criança disse que soube o caso no momento em que ele estava no trabalho, pois a suspeita teria ligado e confessado a ele que teria aplicado uma correção exagerada na filha com um cipó, porque a menina teria desarrumado a casa estourando bombinhas.

