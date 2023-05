Mãe é presa por entregar bebê de 1 ano para ser abusada por empresário em troca de mesada

Segundo o Uol, foram apreendidos instrumentos sexuais, remédios possíveis dopantes e foram encontrados no celular do empresário conversas com as mães. Já na segunda fase da operação, duas mulheres foram presas - a mãe da bebê - e uma outra genitora de duas meninas de 1 e 3 anos.

De acordo com o G1 RS, o empresário oferecia às mães uma lista de opções com valores como se fosse um cardápio, que inclui "passar o fim de semana" e "dar banho" nas crianças. A primeira fase da operação que culminou na prisão de Jelson foi a partir da denúncia de que três crianças de 8, 11 e 12 anos estavam sendo submetidas a exploração sexual.

Segundo a Polícia Civil, a mulher entregou a menina desde os 8 meses de vida para ser abusada e em troca recebia mesada do empresário, que está preso desde abril por suspeita de exploração sexual infantil e estupro. Esta é a quarta mãe suspeita de permitir os abusos do empresário a ser presa.

