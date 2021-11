Mãe e filho são esmagados por palmeira enquanto colhiam frutas

O proprietário do trator se apresentou na delegacia e informou o nome do funcionário que dirigia a máquina, assim como o nome do homem que se diz dono das terras

Maria José Rodrigues, de 78 anos, e José do Carmo Correia Junior, de 38 anos, mãe e filho, morreram esmagados após um trator derrubar uma palmeira em cima deles. O caso aconteceu no Maranhão e foi registrado na polícia na sexta-feira (12).

