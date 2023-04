Mãe e filha de 6 anos tem 90% do corpo queimado após homem incendiar ônibus

Heloíse Victória da Silva Ribeiro, de 4 anos, e a mãe, Larissa Silvestre da Silva, 26, tiveram 90% do corpo queimado nessa quarta-feira (5), depois que um homem entrou em um ônibus e ateou fogo no veículo com vários passageiros dentro no Rio de Janeiro.

O crime ocorreu em Duque de Caxias, na ocasião, o suspeito entrou no coletivo com uma sacola nas mãos e minutos depois, sacou uma faca e começou a furar um galão de combustível que estava dentro da sacola.

Ele derramou o produto sobre os passageiros e em seguida ateou fogo. A mulher e a filha chegaram a sair do coletivo, mas já estavam com o corpo em chamas, elas estão internadas em hospitais diferentes e ambas tiveram 90% do corpo queimado.

Elas respiram com a ajuda de aparelhos. O suspeito do crime também ficou queimado e está internado com 50% do corpo atingido, o estado dele é considerado grave.

Outras duas passageiras também tiveram queimaduras pelo corpo, mas em menor intensidade, elas já receberam alta. A motivação do crime ainda não foi descoberta pela polícia.