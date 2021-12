Mãe e dois filhos desaparecem após carro ser arrastado para rio durante enxurrada

Buscas foram feitas no local durante toda a tarde, mas a família não foi achada. Por causa da escuridão, os trabalhos precisaram ser interrompidos, mas já foram retomados no início desta manhã (8).

As vítimas estavam dentro de um carro na Estrada do Curucutu, quando as águas arrastaram o veículo.

