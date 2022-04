Mãe é detida após levar filho de 7 anos para motel com três pessoas

Durante a confusão para que os quatro pagassem a conta, a funcionária do motel viu a criança e acionou a polícia. O menino contou que estava com fome e viu um dos homens beijar sua mãe.

Uma mulher foi detida após levar o filho de 7 anos para um motel durante um encontro de casais no Distrito Federal. O garoto só foi descoberto no local após os casais se recusarem a pagar a conta.

