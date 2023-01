Mãe e criança argentina estão entre mortos em acidente na BR-277

No total, o acidente matou sete pessoas e deixou 22 feridos. Até o momento, apenas três corpos foram resgatados, outros quatro estavam soterrados debaixo do ônibus na ribanceira.

Uma mulher argentina e o filho dela, de apenas 3 anos, estão entre os mortos do acidente ocorrido na madrugada desta terça-feira (31), na BR-277, no Paraná.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.