Mãe do menino Gael é denunciada pelo MP por espancar e asfixiar a criança

Andreia Freitas de Oliveira, 37, foi denunciada pelo Ministério Público de São Paulo, por agredir e matar o filho Gael de Freitas, de apenas 3 anos. A denúncia foi apresentada nessa quinta-feira (20), juntamente com um pedido para que a mulher seja submetida a um exame de insanidade mental.

O órgão quer provas de que Andréia sofreu, de fato, um surto psicótico quando assassinou o garoto. Ela está presa preventivamente e caso se torne réu no processo, pode ir a júri popular.

O laudo da morte de Gaela aponta que a criança foi agredida na cabeça e teve fratura no crânio e traumatismo. Além disso, ele também foi asfixiado, tendo a boca e o nariz tapados e o pescoço apertado pela suspeita.

Na testa da criança, os peritos encontraram uma ferimento que acreditam ter sido provocado pelo anel que a mulher usava na hora do crime. Tudo leva a crer que a vítima levou um soco na cabeça. A joia foi apreendida e, segundo a polícia, é compatível com a marca no corpo.

De acordo com o G1, a Polícia Civil informou no início das investigações, que Andreia teria confessado o assassinato, mas o advogado dela nega e afirma que ela não se lembra de nada do dia do ocorrido.

A mãe de Gael pode responder por homicídio doloso, caso o exame aponte que ela estava ciente de suas ações no momento do crime.