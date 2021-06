Mãe de rapaz que matou colega esfaqueada em shopping se diz envergonhada

Vitórya Melissa Mota fazia curso técnico enfermagem e trabalhava há mais de 3 anos em uma cafeteira do Shopping Plaza. Ela estava na praça de alimentação quando foi atacada pelo colega. A suspeita da motivação do crime teria sido que ele estava apaixonado, mas não era correspondido pela jovem.

De acordo com o UOL, fontes informaram que ele não disse quanto tempo planejava a morte da jovem de 22 anos, nem expressou reações. Das poucas vezes que tentou se comunicar, falava muito baixo e ficou o tempo todo de cabeça baixa com o cabelo cobrindo o rosto.

