Mãe de menino que teve 8 costelas quebradas por causa de bagunça é presa

Uma mulher identificada Júlia Cristina Pereira, foi presa nesta quarta-feira (5), suspeita de ter torturado e fraturado oito costelas do próprio filho, um menino de 4 anos. O marido dela, que também teria participado do crime, foi encontrado morto com um tiro no olho, no acostamento uma rodovia, na cidade de São Vicente, no interior de São Paulo.

A mulher teria fugido após o crime, que foi descoberto depois que garoto contou no hospital que havia sido agredido pela mãe e o padrasto.

Júlia já estava com mandado de prisão expedido e foi encontrada na casa de familiares. Ao avistar a polícia, ela não resistiu à prisão.

O crime

Em um vídeo do dia do crime, 28 de setembro de 2022, a que a polícia teve acesso, a mulher aparece gritando com a vítima enquanto ela aparece acuada no banho gelado, já bastante machucado.

Nas imagens feitas pela própria mulher, ela fala para o filho: "Tá rangindo tu? Tu tá rangindo e virando a cabeça? Dentro da minha casa você não vai fazer bagunça. Você não vai fazer bagunça (sic)".

