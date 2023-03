Mãe de jovem atropelado por Bruno Krupp se revolta após modelo deixar prisão

Mariana Cardim, mãe, e familiares de João Gabriel, morto após ser atropelado pelo modelo Bruno Krupp, fizeram uma manifestação na manhã de hoje (30) depois do modelo deixar a prisão, onde ficou 8 meses.

O grupo é contra a soltura de Bruno Krupp. O jovem saiu da Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira ainda na tarde de ontem (29) após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e com uso de tornozeleira eletrônica.

Após Mariana Cardim recebeu a informação da soltura do modelo ela fez um desabafo em seu perfil do Instagram. “É com muita tristeza, revolta e indignação que recebi hoje (29/03/2023) a notícia do peso da decisão do STJ que coloca uma pessoa na rua, com a possibilidade de matar novamente outras pessoas. No dia de hoje, a minha dor não tem tamanho, a saudade é inexplicável, continuarei lutando por justiça para que outras mães não passem, não sintam e não sofram o que estou sentindo. Há 8 meses não foi só a vida do meu filho João Gabriel que foi embora, e sim a vida de toda a minha família e a minha, principalmente. Peço a Deus que continue me dando forças para seguir lutando pela condenação de um assassino”, escreveu.