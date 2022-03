Mãe abandona recém-nascida em caixa de papelão e deixa bilhete: ‘não tenho condições’

“Deem ela pra alguém que vai cuidar bem dela e ter condições de criar ela. Ela nasceu ontem, 06h da manhã. Não venham atrás de mim, não vou mais estar aqui. Já arrumei uma carona para minha cidade no Rio Grande do Sul”, finalizou.

No texto, ela explica o motivo de ter abandonado a própria filha. “Por favor, cuidem dela. Não sou de Palhoça, mas minha patroa me mandou embora depois que ganhei ela. Estou indo embora e não tenho condições de criar ela sozinha”, diz um trecho da carta.

Após buscas realizadas na região central da cidade, a bebê foi encontrada duas quadras após a base do Samu. De acordo com os socorristas, a menina estava agasalhada, não chorava e estava com uma mamadeira. Dentro da caixa também foi encontrada uma carta escrita pela mãe.

