Lutador Renzo Gracie imobiliza homem que o ofendeu no metrô dos EUA; vídeo

No Twitter, Renzo comentou sobre o episódio: “Dei uma geral nele sem pena. Perigo era a gordinha namorada dele que ficava me chutando”.

O lutador de jiu-jítsu Renzo Gracie se envolveu em uma briga na estação do metrô de Nova York, nos EUA, na semana passada e o vídeo viralizou nesta segunda (12). Na imagem, ele aparece com camisa preta imobilizando o homem de camisa branca.

