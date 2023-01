Lula vai estrear agenda internacional com viagem à Argentina

O presidente Lula (PT) viaja a Buenos Aires, na Argentina, no próximos dias 23 e 24 de janeiro, para uma série de compromissos no país. A informação sobre a viagem foi divulgada no Twitter pelo próprio presidente da Argentina Argentina Alberto Fernández.

"Estamos na mesma trilha, buscamos o mesmo destino para nossos povos e a integração da América Latina. No dia 23 de janeiro nos encontraremos na Argentina para avançar com ações concretas e institucionalizar esta relação, e no dia 24 nos reuniremos com a Celac", postou Fernández nas redes sociais após se reunir com Lula.