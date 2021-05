Lula reúne com embaixador russo para discutir vacinação e Sputnik V

No encontro com o embaixador russo, Lula deve pedir mais informações do Fundo Russo para a aprovação da Sputnik V pelo órgão sanitário.

O ex-chanceler Celso Amorim também deve tentar um encontro com representante da China, Yang Wanming, país que tem fornecido parte do IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) necessário para a fabricação de vacinas ao Brasil.

O ex-presidente Lula irá reunir com o embaixador russo Alexey Kazimirovitch Labetskiy para discutir a vacinação no Brasil e a Sputnik V, imunizante russo que não foi aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para garantir a vacinação da população brasileira contra a Covid-19, segundo informações divulgadas pelo UOL.

