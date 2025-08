Lula responde a Trump e afirma que Brasil sempre esteve aberto ao diálogo

A tensão entre Brasil e Estados Unidos ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (1º), após o presidente Lula se manifestar em suas redes sociais. A declaração do presidente vem em resposta a comentários do presidente norte-americano, Donald Trump, que afirmou que o líder brasileiro poderia "ligar para mim quando quiser". Em sua postagem, Lula enfatizou que o Brasil sempre esteve aberto a negociações, mas que a prioridade é proteger as empresas e os trabalhadores brasileiros dos recentes atritos comerciais.

Apesar de o governo Trump ter confirmado uma tarifa de 50% sobre alguns produtos, cerca de 700 itens foram retirados da lista de sobretaxas. Isso significa que, de acordo com o governo federal, aproximadamente 44,6% das exportações brasileiras para os EUA ficaram de fora da nova tarifa, enquanto cerca de 35% serão afetadas. No entanto, a declaração de Lula também sinalizou, de forma indireta, que o Brasil não aceitará interferências políticas na democracia e nas instituições do país.

“Sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições. Neste momento, estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e nossos trabalhadores, e dar as respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano.", disse.