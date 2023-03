Lula relança Bolsa Família com valor de R$600 e promete fiscalização mais rígida para beneficiários

Na edição atualizada, o valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600, com pagamento adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos e de R$ 50 menores entre 7 e 18 anos incompletos.

As novas regras do programa devem ser divulgadas após a assinatura da Medida Provisória (MP), que deve ser assinada pelo presidente Lula, em uma cerimônia marcada para às 11h, no Palácio do Planalto.

