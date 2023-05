Lula recomenda cuidados contra a covid-19

"Apesar do fim do estado de emergência, a pandemia ainda não acabou. Tomem as doses de reforço e não deixem de ter o esquema vacinal sempre completo. E o governo federal irá incentivar a saúde, ciência e pesquisa no nosso país. Irá atuar para preservar vidas", escreveu Lula em uma postagem nas redes sociais.

Após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar, nesta sexta-feira (5), que a covid-19 não configura mais emergência em saúde pública de importância internacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a pandemia ainda não acabou e pediu que as pessoas sigam adotando cuidados contra a doença, especialmente a atualização do esquema vacinal.

