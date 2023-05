Lula quer meio-termo entre Ibama e Petrobras para explorar petróleo na foz do Amazonas

O presidente Lula quer buscar um acordo de meio-termo entre o Ibama e a Petrobras sobre a exploração de petróleo na margem equatorial na Foz do Amazonas. A informação foi divulgada pelo comentarista de política e economia da GloboNews Valdo Cruz, nesta terça-feira (23), após confirmação de assessores do presidente.

A assessoria teria informado que Lula vai negociar a melhor forma de realizar a pesquisa sem causar danos ao meio ambiente na região do Amapá até o Rio Grande do Norte, o que seria mais viável fazer perfurações em pontos mais distantes da foz do Amazonas.

A assessoria informou ainda que o governo não pode colocar a Amazônia em risco, nem tão pouco proibir perfurações em qualquer poço de petróleo no país baseado apenas em fundamentalistas do meio ambiente.

Lula deve se reunir com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que posteriormente poderá conversar com o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, para levantar as dúvidas e riscos que o estudo pode causar.