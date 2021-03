Lula diz acreditar em derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022

Sabendo das possibilidades para 2022, o ex-presidente não relutou a colocar Fernando Haddad como seu favorito para concorrer a presidência no próximo ano. Entretanto, há outros candidatos na disputa, como prefeitos e governadores que pleiteiam a chance de disputar o cargo mais alto do país.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de se candidatar para disputar à presidência, Lula se colocou à disposição do Partido dos Trabalhadores. "Não preciso necessariamente ser candidato a presidente, porque já fui. Mas estou com ótima saúde, e Joe Biden é mais velho do que eu e governa os Estados Unidos. Em 2022, terei apenas 77 anos, um garoto. Se quando chegar o momento os partidos de esquerda entenderem que posso representá-los, não tenho problema (em ser candidato)", disse.

