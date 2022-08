Lula detona Bolsonaro: 'desequilibrado mentalmente'

O petista não poupou críticas ao presidente. "Não queremos as pessoas odiando umas as outras, queremos elas se abraçando, se ajudando. Não sendo utilizadas religiosamente como são hoje uma parte do povo brasileiro por alguém falando em Deus cometendo pecado, porque é heresia falar o nome de Deus em vão como fala esse cidadão", disse.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) detonou Bolsonaro (PL) após o presidente se envolver em confusão com um youtuber Wilker Leão no Palácio da Alvorada, em Brasília

