Lula critica Bolsonaro em pronunciamento de 7 de setembro: 'destruição do país'

De acordo com o site Metrópoles, o ex-presidente falou sobre a omissão de Bolsonaro durante a pandemia do coronavírus e o atraso na compra de vacinas contra a doença. “Especialmente neste 7 de setembro de um ano tão difícil, era de se esperar um gesto assim de quem está governando o país. Que ele desse uma palavra de solidariedade às famílias vítimas da pandemia e viesse anunciar um plano para garantir a vacina para todos, pondo fim a essa angústia que a população está vivendo. Era de ser esperar dele um plano para gerar empregos que desse um alento aos trabalhadores, que viesse dizer que a Petrobras vai voltar a vender gasolina pelo custo real e não mais pelo preço do dólar, porque foi essa política errada que fez disparar o preço dos combustíveis”.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais, nesta segunda-feira (06), véspera de feriado da Independência do Brasil, para fazer um “pronunciamento”. Ele aproveitou para criticar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

