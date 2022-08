Lula critica adversários por usarem igrejas como 'palanque político': 'falsos profetas'

Em ato de campanha realizado na manhã deste sábado (20), no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência, proferiu críticas contra seus opositores que estão usando “igrejas como palanque político”.

De acordo com o petista, existem muitas fake news religiosas sendo propagadas e demônios sendo endeusados e que ele é defensor do estado laico.

“Tem muita fake news religiosa correndo por esse mundo, tem demônio sendo chamado de Deus e gente honesta sendo chamada de demônio, porque tem gente que não está tratando da igreja para gostar da fé e da espiritualidade e está fazendo da igreja um palanque político ou uma empresa para ganhar dinheiro. E eu quero dizer para vocês. Eu Luiz Inácio Lula da Silva defendo o estado laico”, iniciou o ex-presidente.

Lula continuou, disse que religiões precisam ser defendidas pelo estado, mas igrejas não deveriam ter partido político.

“As igrejas não têm que ter partido político porque as igrejas precisam cuidar da fé e da espiritualidade das pessoas e não cuidar da candidatura de falsos profetas ou de fariseus que estão enganando esse povo o dia inteiro. Eu falo isso com a tranquilidade de um homem que crê em Deus. Eu quando quero conversar com Deus, não preciso de padres ou de pastores. Eu posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser e sem precisar de favores".