Lula bate recorde no Flow com falas sobre Bolsonaro e dívidas perdoadas de Neymar

Candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre o apoio de Neymar, ao atual presidente, e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Lula afirmou que Neymar tem o direito de escolher o candidato que desejar, mas brincou ao afirmar que o jogador teria "medo" de que o candidato do PT saiba "o que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele" caso seja eleito presidente. A declaração aconteceu hoje (18), em entrevista ao Podcast Flow.

"O Neymar tem o direito de escolher quem ele quiser para ser presidente. Eu acho que ele tá com medo se eu ganhar as eleições, eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é isso que ele tá com medo de mim", iniciou. "Obviamente o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Ele agora tá com problema no imposto de renda na Espanha. Mas isso não é o um problema do presidente. É um problema da Receita Federal e não meu", completou o ex-presidente.

O podcast Flow com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva bateu o recorde de audiência em acessos simultâneos registrado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), no YouTube. O deputado federal André Janones (Avante-MG) chegou a ironizar bolsonaristas nas redes sociais:

"Eu planejei fazer um vídeo todo emocionado comemorando, mas foi tão fácil que nem teve graça! Chupa, @CarlosBolsonaro", ironizou o deputado, que está ajudando na campanha de Lula.