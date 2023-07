Lula assina MP que amplia em R$ 300 milhões programa de desconto em carros

"O programa está atingindo os objetivos delineados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao preservar empregos, facilitar o acesso da população a veículos seguros e eficientes e provocar quedas de preço no mercado automotivo como um todo", afirmou o vice-presidente e ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

A partir de agora, pessoas jurídicas também passam a ter acesso aos descontos, conforme portaria assinada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e publicada na mesma edição extra do DOU.

Segundo o Governo, com o acréscimo, chega a R$ 800 milhões brutos o total disponível para a compra de carros de até R$ 120 mil. Desse valor, deve ainda ser descontado um valor equivalente à perda de arrecadação com PIS/Cofins e IPI, devido aos descontos concedidos pelas montadoras.

