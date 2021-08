Lula alfineta Bolsonaro e diz que desfile de tanque é 'coisa patética'

Em sua conta do Twitter, o ex-presidente Lula criticou o presidente Jair Bolsonaro e o desfile de militares que ocorreu na manhã de hoje (10), em Brasília.

"Já fui chefe das Forças Armadas, eles sabem como tem que se comportar. Cuidando da nossa soberania, dentro da Constituição. O Bolsonaro se comporta como se as Forças Armadas fosse um objeto particular dele, como se fosse um brinquedo", escreveu.

"Não tem conversa especial com Forças Armadas, vou tratá-los com respeito, como temos que tratar todas as instituições. Isso que aconteceu hoje foi uma coisa patética. Se o Bolsonaro queria uma foto com militar era só ter visitado um quartel", continuou Lula.

"Quando Bolsonaro fica com isso de votinho no papel, ele tá tentando preparar confusão como o Trump fez nos EUA. E nós não vamos aceitar isso aqui. O Bolsonaro tem que estar preparado e saber o seguinte: ele vai perder as eleições. Se quiser sair pela porta dos fundos, que saia"

"Eu não fico entrando toda hora em briga desnecessária porque isso só interessa ao Bolsonaro. Ele cria confusão pra ocupar espaço na mídia. É o jeito dele governar. O que eu quero discutir são os milhões de desempregados nesse país, o povo que tá sofrendo passando fome", concluiu.