Lula alfineta Bolsonaro: 'deveria explicar como juntou R$ 26 mi para comprar 51 imóveis'

O ex-presidente Lula (PT) alfinetou o presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quarta-feira (07), ao comentar sobre as manifestações durante o feriado 7 de Setembro, dia da Independência, que ocorreram no Brasil.

"Quando fui presidente da República tive oportunidade de participar de dois 7 de setembro, um em 2006 e outro em 2010, em época eleitoral. Em nenhum momento, a gente utilizou um dia da Pátria, um dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso País por conta da independência, como instrumento de política eleitoral", disse Lula em vídeo no Twitter.

Lula também reagiu aos ataques de Bolsonaro (PL).

"O presidente em vez de discutir os problemas do País, tentar falar para o povo como vai resolver os problemas da educação, da saúde, do desemprego, do arrocho do salário mínimo, ele tenta falar de campanha política e tenta me atacar. Agora, ele deveria estar explicando para o povo como é que a família juntou R$ 26 milhões em dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. É isso que ele tem que explicar", disse o ex-presidente.