Luísa Sonza é retirada de festival de rap após acusação de racismo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Luísa Sonza, 24, foi retirada do line-up do REP Festival, festival de rap que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro, no Rio de Janeiro.

No primeiro line-up, anunciado na semana passada, Luísa deveria fazer uma participação no show de Xamã. Na nova lista de atrações, divulgada ontem, o nome da cantora foi removido e foram incluídos os artistas Don L, MC Marechal e Plutônio.

Procurada, a organização do festival afirmou que "no momento, não haverá uma manifestação dos realizadores do evento a respeito".

A reportagem também entrou em contato com a assessoria de imprensa de Luísa Sonza e aguarda. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

RACISMO DE DANOS MORAIS

No início do mês, a artista compartilhou uma retratação formal e pediu desculpas após responder na Justiça acusações de racismo e danos morais.

Em uma sequência de vídeos compartilhados no Twitter, ela reconheceu que sua atitude "reproduziu racismo estrutural" diante da vítima, a advogada Isabel Macedo, que abriu uma ação contra Luísa.

"Acerca dos fatos narrados no processo, que ocorreram no dia 22/09/2018, no Restaurante da Pousada Zé Maria, eu reconheço que a maneira com que me dirigi a Sra. Isabel traduziu um ato de reprodução do racismo estrutural, o que de maneira nenhuma foi a minha intenção", disse a cantora.

"Nesse contexto, venho a público pedir desculpas, não somente à senhora Isabel, mas a todos aqueles que já experimentaram as consequências do racismo estrutural", concluiu.

Devido à situação, a artista decidiu adiar o lançamento de sua turnê "O Conto dos Dois Mundos", que aconteceria em 1º de outubro.

A advogada Isabel Macedo de Jesus, do Rio de Janeiro, está processando a cantora Luísa Sonza por racismo e pedindo R$ 10 mil por danos morais.

Segundo a advogada, o caso ocorreu no dia 22 de setembro de 2018, mas o processo ganhou repercussão nas redes sociais em 2020. Na ocasião, Isabel comemorava seu aniversário em uma pousada em Fernando de Noronha, local onde Luísa também se apresentava.

Isabel estava sentada em uma mesa próxima ao palco quando foi ao banheiro e passou pela artista. A cantora teria dado um tapa no em seu braço e pedido para que entregasse a ela um copo d'água.

A advogada tentou explicar ser hóspede da pousada, e não funcionária. Ela afirma que se sentiu humilhada e afirma que não recebeu atenção da gerência da pousada. Isabel também processa a pousada e pede uma retratação pública dos réus.