Ludhmila Hajjar é cotada para substituir Pazuello no Ministério da Saúde

A médica cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar é uma das cotadas para o cargo de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Ela chegou a Brasília na manhã deste domingo (13), e deve se reunir ainda hoje com o presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com a CNN, o nome de Hajjar ganhou força por ter respaldo de um grupo político importante, de vários integrantes do Congresso. Apesar de ter posicionamentos diferentes dos externados pelo presidente, esse apoio pode influenciar na escolha.

Ludhmila já atendeu várias figuras importantes no cenário político, incluindo o próprio ministro Pazuello. Há uma avaliação de que a mudança da estratégia do governo em relação à pandemia, com o foco agora na vacinação, deveria ser consolidada com uma troca no ministério. O que segundo interlocutores do presidente, deve ocorrer nos próximos dias.