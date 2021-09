Luciano Hang irrita senadores ao mostrar plaquinhas na CPI da Covid

O senador pediu que as retirassem as placas do local e determinou a suspensão da sessão. Mais cedo, ele já tinha pedido que o advogado de Hang deixasse o espaço, após ele se envolver em uma discussão acalorada com o senador Rogério Carvalho.

A sessão da CPI da Covid foi suspensa pelo senador Omar Aziz, após o empresário Luciano Hang causar uma verdadeira confusão na casa ao levar “plaquinhas” provocativas com frases como “Não me deixam responder”.

