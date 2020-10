Lua Azul poderá ser vista neste sábado; saiba o que é

O céu noturno deste sábado (31) terá a presença da Lua Azul. No entanto, o satélite natural não apresentará uma coloração diferente, ao contrário do que leva a crer o nome.

A professora de astronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Ana Chies, explica mais sobre o fenômeno que acontece a cada dois anos e meio - março de 2018 foi a vez mais recente: “A Lua Azul ocorre quando temos duas luas cheias em um mesmo mês, já que o comum é uma única ocorrência. É mais uma invenção folclórica do que um movimento astronômico importante”.

Se o céu estiver limpo, a Lua Azul poderá ser observada no mundo inteiro, e em alguns países coincidirá com o Dia das Bruxas.

Para a chateação de quem está em Manaus, a previsão do tempo é de céu noturno nublado com pancadas de chuva e trovoadas, de acordo com o Inmet.