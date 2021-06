Londres e mais cidades pelo mundo registram atos contra Bolsonaro: 'prisão'

O 19 de junho foi marcado por manifestações em todo o Brasil e também no exterior contra o presidente Jair Bolsonaro. A Torre de Londres, na Inglaterra, um dos principais pontos turísticos, foi palco de uma projeção que chamou atenção a quilômetros de distância, com o rosto do presidente brasileiro.

“Jail Bolsonaro”: while protesters were marching in Brazil today, this apparently happened at the Tower of London pic.twitter.com/P4TOMCvSbS — Tom Phillips (@tomphillipsin) June 20, 2021

O imagem pedia a prisão de Bolsonaro, fazendo um trocadilho com o seu nome: “JAIL [prisão, em inglês] BOLSONARO”. Com uma foto do rosto do presidente, dizia "A variante brasileira". E ainda mencionava o Tribunal Penal Internacional de Haia - que possui competência para julgar crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, crimes de guerra e crimes de agressão. "Prenda Bolsonaro por crimes contra a humanidade", dizia. O vídeo foi divulgado pelo jornalista Tom Philips, correspondente do jornal The Guardian na América Latina.

As manifestações ocorrem no dia em que o Brasil chegou à trágica marca de meio milhão de vidas perdidas para a covid-19. Os manifestantes responsabilizam o presidente pelas 500 mil mortes devido às suas ações durante a pandemia, como demora na compra de vacinas, incentivo à aglomerações, propaganda de tratamentos ineficazes e incentivos contra o uso de máscaras e vacinas.

Outras cidades europeias como Amsterdã (Holanda), Berlim (Alemanha), Dublin (Irlanda), Lisboa (Portugal), Madri (Espanha), Viena (Áustria) e Zurique (Suíça), também registraram protestos contra Bolsonaro, além de cidades pelas Américas como Buenos Aires e Rosário (Argentina), Caracas (Venezuela), Toronto, Vancouver, Montreal e Quebec (no Canadá). Confira algumas imagens.