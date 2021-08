Lojas dão desconto para quem comprovar imunização contra Covid-19

As lojas e restaurantes de Fortaleza, no Ceará, estão oferecendo descontos para as pessoas que apresentarem o comprovante de vacinação contra a Covid-19.

“A gente sempre acreditou que a única forma de a economia voltar, da nossa vida voltar ao normal, era se a gente se vacinasse, se tivesse todo mundo imunizado, confiante e podendo sair de casa de novo para consumir. Poder viver uma vida normal", explicou a empresária Rhasnny Roque.

De acordo com o G1, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) estima que quase metade dos estabelecimentos do setor cearense esteja com alguma promoção vinculada à vacina contra a Covid. “É uma forma de mostrar que se a pessoa gosta tanto desse estabelecimento, gosta de entreter, gosta de sair, precisa disso tudo, ela precisa se vacinar, ela precisa estar apta a isso", aponta Taiene Righetto, presidente da Abrasel.