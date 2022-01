Litro da gasolina ultrapassa os R$ 8 pela primeira vez no Brasil

O valor do litro da gasolina ultrapassou os oito reais pela primeira vez no Brasil. Dados do levantamento semanal de preços da Agência Nacional do Petróleo mostram que o preço máximo do combustível chegou a R$ 8,029 o litro no Rio de Janeiro.

Em Minas Gerais, o maior valor da gasolina esta semana foi de R$ 7,69. Em terceiro lugar ficou o Paraná, com custo máximo de R$ 7,66, seguido do Acre, onde o litro foi encontrado a R$ 7,60.

Por outro lado, na média nacional, o valor médio do litro da gasolina vendido nos postos de combustíveis do país passou de R$ 6,66, entre 16 e 22 de janeiro, para R$ 6,65 nesta semana, o que representa uma queda de 0,09%.

A alta de 10,06% em 2021 na inflação oficial, medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi puxada principalmente pelos combustíveis. A gasolina acumulou alta de 47,49% em 2021 e o etano, de 62,23%.