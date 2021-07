Lira ironiza CPI e indica que não acatará ‘superpedido‘ de impeachment contra Bolsonaro

“O que houve nesse superpedido? Uma compilação de tudo o que já existia nos outros e esses depoimentos. Depoimentos quem tem que apurar é a CPI. É para isso que ela existe. Então ao final dela a gente se posiciona aqui, porque na realidade o impeachment como ação política a gente não faz com discurso, a gente faz com materialidade.”, disse.

