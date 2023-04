Linn da Quebrada faz proposta a Sarah

No Twitter, Lina continuou expressando seu carinho por Sarah e outros participantes do BBB 23. Ela repostou foto de Cezar Black, Domitila Barros e a osasquense fora da casa: "Já temos o top 3! E imagina só quando o pessoal sair e perceber que não foram finalistas e o público sempre soube", disse, alfinetando o elenco que permanece no reality show.

Ao compartilhar fotos de seu look para gravar programas pós eliminação, a psicóloga recebeu cantada de Linn da Quebrada nos comentários do Instagram.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alface que se cuide! Sarah Aline tem mais pretendentes surgindo do lado de fora do BBB 23 (Globo).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.