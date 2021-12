Confira lista com nomes que lideram ranking de mais comuns no Brasil

Os nomes Migues e Helena lideram na lista de nomes mais comuns registrados no Brasil em 2021, confirme levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil). Em seguida, Gael já é o terceiro nome mais escolhido entre os meninos. Entre as mulheres, Depois de Helena, o primeiro nome feminino do ranking é Alice, seguido de Laura, Maria Alice, Valentina e Heloísa. Confira a lista com os 10 nomes mais frequentes; Miguel - 28.301 Arthur - 26.655 Gael - 23.973 Heitor - 22.368 Helena - 21.890 Alice - 20.381 Theo - 19.863 Laura - 18.448 Davi - 18.304 Gabriel - 17.159 10 nomes masculinos mais frequentes Miguel - 28.301 Arthur - 26.655 Gael - 23.973 Heitor - 22.368 Theo - 19.853 Davi - 18.304 Gabriel - 17.159 Bernardo - 15.935 Samuel - 15.563 João Miguel -13.254 10 nomes femininos mais frequentes Helena - 21.890 Alice - 20.381 Laura - 18.448 Maria Alice - 14.677 Valentina - 11.643 Heloísa - 11.355 Maria Clara -10.980 Maria Cecília - 10.850 Maria Julia - 10.235 Sophia - 10.163

