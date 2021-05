Lewandowski nega direito à secretária da Saúde de ficar em silêncio na CPI

"O atendimento à convocação para depor perante a Comissão Parlamentar de Inquérito recebida, nos termos constitucionalmente estabelecidos, consubstancia uma obrigação da paciente, especialmente na qualidade de servidora pública que é, devendo permanecer à disposição dos senadores que a integram do início até o encerramento os trabalhos, não lhe sendo permitido encerrar seu depoimento, de forma unilateral, antes de ser devidamente dispensada", diz trecho da decisão do ministro.

De acordo com o G1, Mayra Pinheiro ficou conhecida como "Capitã Cloroquina" ao defender uso do medicamento em pacientes com sintomas leves da Covid-19, no entanto, a cloroquina não possui eficácia comprovada cientificamente. Assim como o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, Mayra Pinheiro pediu para deixar de responder a perguntas de parlamentares sempre que julgasse que os questionamentos poderiam incriminá-la. Mas, apenas a Pazuello foi concedido o direito de silêncio pelo próprio ministro Lewandowski.

