Levantamento mostra que em 6 meses, 80 pessoas trans foram assassinadas no Brasil

De acordo com a coautora do levantamento, Bruna Benevides, este é o pior ano para pessoas trans. “Nunca houve um momento tão vulnerável e violento para pessoas trans como o que estamos vendo agora", disse ao G1.

Em outro caso, um menor de idade é suspeito de atear fogo em Roberta da Silva, de 33 anos, no último dia 24, no Recife. Ela está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde então e teve um braço e parte de outro amputados.

Uma delas foi a adolescente Keron Ravach, de 13 anos, assassinada a pauladas em janeiro, no Ceará. Ela se tornou a vítima mais jovem na história do monitoramento, que é feito pela Antra há 4 anos. Segundo a polícia, ela foi morta por um rapaz de 17 anos.

