Leo Lins é condenado a pagar R$ 20 mil a mulher que ofendeu na internet

A ofensa aconteceu em dezembro de 2021, quando Aline Mineiro, namorada de Leo Lins, estava no reality "A Fazenda". A mulher enviou uma provocação nas mensagens diretas do humorista, que respondeu expondo o perfil e as fotos dela em seus stories e fazendo piadas gordofóbicas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.